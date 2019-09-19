Заступника голови КМДА Слончака побили у Києві: який стан потерпілого

17 вересня у Києві жорстко побили заступника мера Києва Володимира Слончака. Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості, але почувається вже краще.

Лікар Лариса Вакуленко підтвердила, що у Слончака струс головного мозку, пише "Українська правда".

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За словами лікарки, загалом у Володимира Слончака декілька проблем зі здоров'ям: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і забій м'яких тканин голови. Крім того, на голові накладено три шви.

Лікарка додала, що потерпілий вже не в реанімації, але йому все ще потрібен спокій і ліжковий режим. Слончак може лікуватися ще упродовж 10-14 днів.

Вакуленко каже, що поліція до заступника мера у лікарню не приходила.

Хто такий Володимир Слончак?Володимир Слончак із 2016 року очолював управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради. З 12 грудня 2018 року Володимира Слончака призначено на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.



Слончак має вищу освіту, стаж служби в органах місцевого самоврядування – більше 12 років.



Із 2015 року Слончак здійснює представництво територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради у Наглядовій раді приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд", обіймаючи посаду голови Наглядової ради.