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      Заступника голови КМДА Слончака побили у Києві: який стан потерпілого

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      Заступника голови КМДА Слончак у лікарні
      Заступника голови КМДА Слончак у лікарні / kyivcity.gov.ua

      17 вересня у Києві жорстко побили заступника мера Києва Володимира Слончака. Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості, але почувається вже краще.

      Лікар Лариса Вакуленко підтвердила, що у Слончака струс головного мозку, пише "Українська правда".

      Як це було: У Києві побили заступника голови КМДА Слончака, він у тяжкому стані

      За словами лікарки, загалом у Володимира Слончака декілька проблем зі здоров'ям: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і забій м'яких тканин голови. Крім того, на голові накладено три шви.

      Лікарка додала, що потерпілий вже не в реанімації, але йому все ще потрібен спокій і ліжковий режим. Слончак може лікуватися ще упродовж 10-14 днів.

      Вакуленко каже, що поліція до заступника мера у лікарню не приходила.

      Хто такий Володимир Слончак?Володимир Слончак із 2016 року очолював управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради. З 12 грудня 2018 року Володимира Слончака призначено на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

      Слончак має вищу освіту, стаж служби в органах місцевого самоврядування – більше 12 років.

      Із 2015 року Слончак здійснює представництво територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради у Наглядовій раді приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд", обіймаючи посаду голови Наглядової ради.

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики КМДА Поліція Кримінальні новини
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