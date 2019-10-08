Заступниця голови ВР Олена Кондратюк прийняла Посла Республіка Хорватія в Україні Аніцу Джамич

На день незалежності Республіки Хорватія заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк прийняла посла цієї країни пані Аніцу Джамич.

Віцеспікерка українського парламенту подякувала А.Джамич за послідовну підтримку з боку Республіки Хорватія України у складний для нашої держави період протистояння агресору, боротьби за відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності.

Республіка Хорватія і дружній хорватський народ є яскравим прикладом самовідданої боротьби за свою свободу і гідність. Ми готові переймати ваш досвід у багатьох питаннях відновлення державного суверенітету, мирної реінтеграції окупованих та анексованих територій, повернення біженців, розмінування, гуманітарної допомоги,

– сказала Кондратюк.

Співрозмовниці, зокрема, обговорили подальше втілення затвердженої парламентом РХ Національної стратегії співробітництва з розвитку та гуманітарної допомоги на період 2015-2020 років, якою передбачене надання гуманітарної допомоги Україні. При цьому О.Кондратюк висловила послу прохання прийняти ще в цьому році на реабілітацію в Хорватії групу українських воїнів.

В ході зустрічі віцеспікерка наголосила на важливості активізації українсько-хорватського міжпарламентського співробітництва, продовженні діалогу на рівні керівництва парламентів, взаємодії парламентських груп дружби.

У контексті майбутнього головуванням Республіки Хорватія в Європейському Союзі, А.Джамич запевнила О.Кондратюк у подальшій підтримці України у питаннях її інтеграції до ЄС та НАТО, реалізації конкретних проєктів, зокрема, освітніх. У цьому зв'язку О.Кондратюк порушила перед А.Джамич питання правового і соціального захисту українських трудових мігрантів, які легально працюють в країнах Євросоюзу.

Однією з тем, які обговорювалися, став також обмін досвідом у питаннях ґендерної справедливості, рівного представництва, можливостей, оплати праці жінок і чоловіків.