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      Заступниця голови ВР Олена Кондратюк прийняла Посла Республіка Хорватія в Україні Аніцу Джамич

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      Олена Кондратюк та Аніцу Джамич
      Олена Кондратюк та Аніцу Джамич

      На день незалежності Республіки Хорватія заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк прийняла посла цієї країни пані Аніцу Джамич.

      Віцеспікерка українського парламенту подякувала А.Джамич за послідовну підтримку з боку Республіки Хорватія України у складний для нашої держави період протистояння агресору, боротьби за відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності.

      Республіка Хорватія і дружній хорватський народ є яскравим прикладом самовідданої боротьби за свою свободу і гідність. Ми готові переймати ваш досвід у багатьох питаннях відновлення державного суверенітету, мирної реінтеграції окупованих та анексованих територій, повернення біженців, розмінування, гуманітарної допомоги,
      – сказала Кондратюк.

      Співрозмовниці, зокрема, обговорили подальше втілення затвердженої парламентом РХ Національної стратегії співробітництва з розвитку та гуманітарної допомоги на період 2015-2020 років, якою передбачене надання гуманітарної допомоги Україні. При цьому О.Кондратюк висловила послу прохання прийняти ще в цьому році на реабілітацію в Хорватії групу українських воїнів.

      В ході зустрічі віцеспікерка наголосила на важливості активізації українсько-хорватського міжпарламентського співробітництва, продовженні діалогу на рівні керівництва парламентів, взаємодії парламентських груп дружби.

      У контексті майбутнього головуванням Республіки Хорватія в Європейському Союзі, А.Джамич запевнила О.Кондратюк у подальшій підтримці України у питаннях її інтеграції до ЄС та НАТО, реалізації конкретних проєктів, зокрема, освітніх. У цьому зв'язку О.Кондратюк порушила перед А.Джамич питання правового і соціального захисту українських трудових мігрантів, які легально працюють в країнах Євросоюзу.

      Однією з тем, які обговорювалися, став також обмін досвідом у питаннях ґендерної справедливості, рівного представництва, можливостей, оплати праці жінок і чоловіків.

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      Теги: Новини політики Хорватія
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