У Кривому Розі засудили чоловіка, який "замінував" будинок батьків Зеленського

Мешканця Кривого Рогу засудили до 4 років позбавлення волі. Він у лютому 2021 року погрожував підірвати будинок, у якому живуть батьки Володимира Зеленського.

У рішенні суду мовиться також про випробувальний термін – 2 роки. Це означає, що якщо за 2 роки чоловік не вчинить нового злочину – його позбавлять покарання.

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Зловмиснику 59 років, він під час засідання повністю визнав свою провину. Варто зазначити, що з нього також стягнуть майже 4 тисячі гривень судових витрат на користь держави.

Суд також ухвалив рішення про те, щоб стягнути з засудженого понад 65 тисяч гривень на користь 3-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. Ця сума буде відшкодуванням заподіяних матеріальних збитків.

Вирок виніс Дзержинський районний суд міста.

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