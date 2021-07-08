Про це повідомили 8 липня. Рішення ухвалив Купянський міськрайонний суд Харківської області.

Актуально Росія скерувала на Донбас інструкторів для підготовки диверсій, – розвідка

Як за ними почали стежити

На початку серпня 2015 року в поле зору правоохоронців потрапив перший обвинувачений. Він, нібито, підтримував ідею створення так званої "Новоросії" у складі Донецької, Луганської та Харківської областей.

Зловмисник звернувся до громадянина України, в якого попросив допомогти знайти знаряддя для низки диверсій. Також чоловік знайшов посібника, який згодом постав перед судом, як другий обвинувачений.

Спіймали на гарячому

Після цього організатор злочину та його посібник взяли у громадянина України, як вони думали, вибуховий пристрій. Однак це була підробка бомби.

Приблизно об 11 годині вечора 11 серпня 2015 року вони заклали "вибухівку" на залізничному перегоні Харків – Куп'янськ у районі селища Грушівка Куп'янського району.

За кілька хвилин після цього організатор активував детонатор фальшивої бомби дзвінком із мобільного. Одразу після цього, зловмисника затримали співробітники СБУ.

Один із них "Відмінний прикордонник"

Суд встановив, що спільник організатора злочину тоді працював у Держприкордонслужбі. Він мав звання старшого прапорщика.

У службовій записці прикордонника було вказано, що у зоні АТО він не перебував. Також зазначили, що він "рапортів з цього приводу не писав, патріотичних поглядів не висловлює та уникає обговорення суспільно-політичної ситуації".

При цьому службовця неодноразово відзначали за сумлінну працю грамотами. А у 2006 році його взагалі нагородили нагрудним знаком "Відмінний прикордонник" 2 ступеню. А у 2007 році чоловік отримав медаль "За бездоганну службу".

Зверніть увагу Окупанти готують диверсії на Донбасі, а на передовій помітили російських офіцерів, – розвідка

Зловмисники зберігали арсенал

Одразу після затримання підозрюваних, у їх помешканнях провели обшуки. Там правоохоронці знайшли чимало цікавого.

Яку зброю знайшли в організатора:

226 патронів калібру 5,45 міліметра;

реактивна протитанкова граната РПГ-22;

дві ручні гранати РГД-5;

підривач УДЗ та дві ручні гранати РГО.

Що вилучили в посібника:

439 патронів калібру 5,45 міліметра;

2 патрони калібру 9 міліметрів;

2 ручні гранати Ф-1;

2 підривачі УЗРГМ-2.

Яке покарання на них чекає

Суд визнав чоловіків винними в порушенні кількох статей Кримінального кодексу. Зокрема, у незаконному поводженні зі зброєю, диверсії та закінченому замаху на злочин. Вони обоє проведуть у в'язниці по 10 років.