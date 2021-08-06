Крали мільйонами: засудили посадовців обленерго та водоканалу Харкова

Вищий антикорупційний суд 6 серпня визнав винними 2 колишніх посадовців Харківобленерго та Харківводоканалу. Їх судили за розкрадання маже 20 мільйонів гривень.

Перед судом постав колишній заступник начальника фінансового управління Харківобленерго. Теж судили експершого заступника генерального директора Харківводоканалу.

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За що їх судили

За даними слідчих, посадовці уклали неправомірний договір переведення боргу. В угоді мовилося, що Харківводоканал передав приватній фірмі права боргу 19,62 мільйона гривень перед Харківобленерго. Це були гроші за постачання електроенергії.

Проте згодом працівники приватної компанії не сплатили цей борг перед Харківобленерго. А кошти, які одержали від Харківводоканалу перерахували на банківські рахунки інших підприємств. У призначенні платежів були послуги, які ніхто не надавав.



Засідання, де судили чоловіків / Скриншот "Слово і діло"

Яке покарання отримали чоловіки

Підсудні були фігурантами справи за статтею про зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди. За нею вони й отримали покарання: