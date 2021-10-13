Засудили юнака, який жорстоко відгамселив 14-річну дівчину в Харкові
Джерело:Фейсбук юридичної компанії "Міллер"
У Харкові 16-річний хлопець у червні 2021 року жорстоко побив молодшу дівчину на очах у друзів. Адвокати змогли досягти того, що постраждала виграла справу у суді, а її нападник – отримав покарання.
Адвокат Ілля Воробйов із компанії "Міллер" представляв інтереси дівчини у суді безкоштовно. Вирок нападнику оголосили 13 жовтня.
Нагадаємо Бив ногами та зламав ніс: у Харкові хлопець відгамселив дівчину на очах в однолітків – відео 18+
Як покарали нападника
16-річний хлопець визнаний винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень 14-річній дівчині.
Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 120 годин громадських робіт та задовольнив цивільний позов частково. Дівчині мають виплатити 35 тисяч гривень як моральну компенсацію.
Справедливість перемогла, а ми щиро раді, що мали можливість надати свою допомогу там, де вона була найбільш потрібна,
– прокоментував адвокат Ілля Воробйов.
Побиття дівчини у Харкові: головне
- 11 червня в одному з дворів Харкова хлопець по-звірячому побив дівчину на очах в її однолітків.
- Група "друзів" дівчини навіть не спробували заступитися за неї.
- Внаслідок нападу 14-річна дівчина отримала численні травми та зламаний ніс.
- Згодом мати постраждалої опублікувала відео вибачення хлопця перед своєю жертвою. Стоячи на колінах, він неохоче просить вибачення у постраждалої та інших дівчат.
Хлопець ногами відгамселив дівчину у Харкові: дивіться відео "Труха Харьков" (18+)
Повний текст публікації юридичної компанії "Міллер"
Справедливість існує. Ми це довели, бо виграли сьогодні справу побитої у Харкові 14-річної дівчини. Суд оголосив вирок нападнику.
16-річний хлопець визнаний винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень 14-річній харків’янці.
Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 120 годин громадських робіт та задовольнив цивільний позов нашого адвоката частково – 35 000 (тридцять п’ять тисяч) гривень засуджений зобов’язаний сплатити нашій клієнтці у якості моральної компенсації.
Адвокати Міллер, юридична компанія взялися Pro bono (безоплатно) представляти інтереси потерпілої внаслідок побиття (https://bit.ly/3lvIswP ).
Що передувало:
11 червня у Харкові сталася подія, яку ми не змогли залишити без уваги. Під час посиденьок компанії друзів на вулиці 16-річний хлопець почав бити свою 14-річну подругу.
На поширеному в ЗМІ відео (bit.ly/3zlgY1G) зафільмовано, як юнак наносить постраждалій удари кулаками та ногами по обличчю, голові, тілу. Окрім цього, їй нанесена психологічна травма.
"Вирок у кримінальній справі та призначене покарання повинні стати гідним уроком для засудженого. Справедливість перемогла, а ми щиро раді, що мали можливість надати свою допомогу там, де вона була найбільш потрібна", – коментує адвокат кримінальної практики Ілля Воробйов.