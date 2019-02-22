Засуджений на 13 років: доброволець заявляє про несправедливе рішення суду

Доброволець війни на Донбасі Олександр Харковець переконаний, що суд несправедливо засудив його брата на 13 років нібито за вбивство дружини, не маючи достатньо злочинів його вини.

Про це Олександр розповів у коментарі 24 каналу.

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Ідеться про вбивство, яке сталось у Києві у березні 2018 року. Тоді на проспекті Маяковського у квартирі багатоповерхівки знайшли тіло мертвої жінки із слідами задушення. Її чоловік Роман вистрибнув з вікна 7 поверху, намагаючись скоїти самогубство. На щастя, він залишився живим. Пізніше його затримали за підозрою у вбивстві.

Через рік, 6 лютого 2019 року, Деснянський райсуд Києва засудив Романа до 13 років позбавлення волі за нібито вчинення умисного вбивства своєї дружини. Як пояснила 24 каналу адвокат засудженого Валерія Коломієць, суд виніс вирок лише на основі визнавальних свідчень Романа. Ці покази він надав наступного дня після затримання. Жодних інших доказів, які б вказували на те, що саме Роман став винуватцем цих подій, немає.

Як розповіла адвокат, у ніч убивства, 2 березня, дружина Романа разом із колегами поверталася з роботи на таксі. Останній раз її бачили, коли вона прямувала до свого під’їзду від автомобіля близько першої години ночі.

За словами Романа, він чекав дружину з роботи, готуючи вечерю. Коли вона йому повідомила, що вже майже під будинком, він почув що хтось дзвонить у двері спільного коридору – чоловік просив пустити його, представився сусідом знизу, якого затопило. Роман відкрив двері і, повернувшись до своєї квартири, отримав удар по голові. Коли прийшов до тями – побачив, що його дружина лежить біля дверей квартири. У квартирі були перекинуті речі, зникли гроші та мобільний телефон дружини.

Роман намагався надати медичну допомогу. Але побачив що вона вже мертва. Після цього, перебуваючи в шоковому стані, він вибіг з дому, щоб знайти вбивцю. Потім повернувся та закрився у квартирі, нікому ні про що не повідомив. Тяжкий психологічний стан Романа підтверджується тим, що за цю добу, перебуваючи у квартирі, він двічі намагався покінчити життя самогубством. Один раз – повіситись, другий раз – вистрибнув з сьомого поверху будинку,

– розповіла адвокат.

3 березня 2018 року тіло дружини Романа знайшли її батьки. Вони забили на сполох після того, як ані Роман, ані його дружина понад добу не виходили на зв'язок. Батьки приїхали до них додому і після того, як двері ніхто не відкрив, викликали поліцію.

Адвокат наголосила, що усі свідки вказували на те, що у Романа з дружиною були чудові стосунки, вони мали спільні плани щодо роботи та збільшення своєї родини. Ніхто з родичів та друзів ніколи не був свідком їхніх сварок або ж неприязних стосунків.

Відсутність реального мотиву судом враховано не було. Натомість був взятий до уваги сценарій, що ніби Роман в одну секунду вирішив вдарити кохану дружину по голові після чого її задушити – без жодної на те причини або підстав. Прокуратура чітко вказує яким саме предметом було вчинено злочин, але у свою чергу суду цей предмет так і не надала. Окрім того, відповідно до висновку експерта, цей предмет ідентифікувати неможливо. Жодного експертного висновку які б вказували на скоєння даного злочину саме Романом – сліди епітелію, крові, відбитки пальців тощо – немає,

– розповіла Коломієць.

Також, за її словами, досі не знайдено телефон загиблої, який був із нею у момент повернення додому. Як показав доступ до трафіку за її номером телефону, він виходив на зв'язок уже після її смерті за кілька кілометрів від дому. У свою чергу його місце знаходження не встановлено і досі, а суд цю обставину до уваги не взяв. Хоча саме вона, в першу чергу, вказує на існування третьої сторонньої особи в цих подіях, яка забрала телефон та вмикала його покидаючи місце події.

Єдиним доказом, за словами адвоката, на якому ґрунтується обвинувачення проти його клієнта, є його визнання провини на первинних етапах досудового розслідування.

Як розповів брат засудженого, Роман страждав від ігроманії, через що часто потрапляв у борги. Через це він і зробив свою фатальну помилку – перебуваючи у шоковому стані та звинувачуючи себе в тому, що дружина загинула через його проблеми з боргами, він не викликав поліцію. Також за словами Олександра, під час слідства було змінено дані медичного обстеження його брата, які підтверджували, що його вдарили по голові. Зараз захист Романа готує апеляцію на вирок суду.

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