Засуджену за смертельну ДТП Зайцеву вивезли з Харкова – фото

Винуватицю у смертельній ДТП в Харкові, через яку загинули 6 людей, Олену Зайцеву 2 вересня етапували до колонії. Зайцева буде відбувати покарання у виправному центрі на території Дніпропетровської області.

До Покровського виправного центру №79 Зайцеву етапували у понеділок, 2 вересня, повідомляє прессекретар Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дарина Мартинова, пише "МедіаПорт".

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Що це за місце?

Державна установа "Покровський виправний центр" №79 розташована у місті Покров, що на Дніпропетровщині.

Це виправний центр відкритого типу для жінок, засуджених до обмеження волі, повідомляє сайт Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань.



Скрнішот із відео

Центр має сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, яких засудили перше за вчинені з необережності злочини або за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.



Фото з фейсбук-сторінки центру



Фото з фейсбук-сторінки центру

14 серпня У Харкові пройшов суд, на якому розглядали апеляції учасників смертельної ДТП Геннадія Дронова та Олени Зайцевої. Адвокати вимагали скасувати вирок винуватцям аварії або, принаймні, пом'якшити його. Проте суд відмовив – обом лишив по 10 років ув'язнення і відшкодування матеріальних збитків.

Другий засуджений до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині.

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова. зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.



Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.