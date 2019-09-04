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      Засуджену за смертельну ДТП Зайцеву вивезли з Харкова – фото

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      Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до колонії
      Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до колонії / Цензор.нет

      Винуватицю у смертельній ДТП в Харкові, через яку загинули 6 людей, Олену Зайцеву 2 вересня етапували до колонії. Зайцева буде відбувати покарання у виправному центрі на території Дніпропетровської області.

      До Покровського виправного центру №79 Зайцеву етапували у понеділок, 2 вересня, повідомляє прессекретар Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дарина Мартинова, пише "МедіаПорт"

      Зверніть увагу: У справі смертельної ДТП із Зайцевою з'явилися неочікувані деталі

      Що це за місце?

      Державна установа "Покровський виправний центр" №79 розташована у місті Покров, що на Дніпропетровщині. 

      Це виправний центр відкритого типу для жінок, засуджених до обмеження волі, повідомляє сайт Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань.


      Скрнішот із відео

      Центр має  сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, яких засудили перше за вчинені з необережності злочини або за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.


      Фото з фейсбук-сторінки центру 


      Фото з фейсбук-сторінки центру 

      14 серпня У Харкові пройшов суд, на якому розглядали апеляції учасників смертельної ДТП Геннадія Дронова та Олени Зайцевої. Адвокати вимагали скасувати вирок винуватцям аварії або, принаймні, пом'якшити його. Проте суд відмовив – обом лишив по 10 років ув'язнення і відшкодування матеріальних збитків.

      Другий засуджений до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині.

      Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова. зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова ДТП у Харкові Судді Розслідування
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