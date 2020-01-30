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      Засунь собі в жо*у Ростов, – боєць ЗСУ жорстко відповів водію автобуса в Росію

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      Військовий ЗСУ різко відповів водію, що здійснює рейси в Росію / Колаж 24 каналу

      Український військовий, який їхав додому з передової на Донбасі, жорстко поставив на місце водія автобуса в Росію. Останній на вокзалі в Бахмуті активно рекламував поїздки до Москви і Ростова-на-Дону.

      Про інцидент розповіли волонтери фонду "Повернись живим" у фейсбуці. За їх словами, автобуси з Бахмута Донецької області часто їздять у Росію.

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      "На Ростов! Ростов! Москва!" – розривається на автовокзалі Бахмута один з огрядних місцевих водіїв. Двоповерхові автобуси їздять звідси в Росію, здається, частіше, ніж в сусідню Костянтинівку. До них шикуються величезні черги, і від цього стає гидко на душі", – зауважили волонтери.

      Згодом водій одного з таких автобусів запримітив на вокзалі молодого хлопця і сказав до нього: "Що думаємо? Їхати будемо?". Як виявилось, хлопець є військовим, який захищає Україну на передовій. Тому його неабияк обурили слова водія і він з презирством йому відповів.

      Я додому з передової їду. Засунь собі в ж*пу Ростов,
      – сказав водію боєць ЗСУ.

      Волонтери відзначають, що зіткнення з такою реальністю – по суті, найскладніше для українських військових, які боряться за незалежність України на Донбасі.

      "Кілька годин тому росіяни і їхні найманці намагалися вбити тебе, а тепер ти стоїш на автовокзалі серед людей, які збираються в Росію на заробітки або "погостювати". Пройде тиждень: ти повернешся з відпустки, знову приїдеш у це місто, побачиш автобуси в Ростов і Москву, і знову повернешся на передову, щоб захищати патріотів і всіх інших", – підсумували волонтери.

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Транспорт
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