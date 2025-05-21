"Швидку" викликав перехожий. Про це поівдомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які поранненя отримав Портнов внаслідок нападу

Потерпілий мав поранення, несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами,

– розповіла речниця екстреної медичної допомоги Мадрида Енкарна Фернандес.

Вона розповіла, що до служби реагування зателефонував простий перехожий. Він проходив повз і побачив лежачого на землі чоловіка, що був без свідомості.

Очевидці розповіли для ABC свідчення про ймовірного кілера, який стріляв у Портнова. Поблизу також бачили чоловіків на мотоциклі – ймовірно, спільників.

Коментар Фернандес та очевидців: дивіться відео

Нагадаємо, в Іспанії застрелили колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Джерела агентства Reuters повідомили, що невідомий стрілець або стрільці застрелили Андрія Портнова вранці середи біля воріт американської школи в престижному районі Мадрида Посуело.