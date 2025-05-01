Зателефонував перехожий: іспанські медики розповіли про смертельні поранення Портнова
- Андрій Портнов отримав смертельні поранення внаслідок щонайменше трьох пострілів, викликано швидку перехожим.
- Очевидці бачили ймовірного кілера та спільників на мотоциклі, Портнова застрелили біля школи в Мадриді.
Іспанські медики розповіли про стан Портнова, коли приїхали на виклик. Він мав несумісні з життям поранення.
"Швидку" викликав перехожий. Про це поівдомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Які поранненя отримав Портнов внаслідок нападу
Потерпілий мав поранення, несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами,
– розповіла речниця екстреної медичної допомоги Мадрида Енкарна Фернандес.
Вона розповіла, що до служби реагування зателефонував простий перехожий. Він проходив повз і побачив лежачого на землі чоловіка, що був без свідомості.
Очевидці розповіли для ABC свідчення про ймовірного кілера, який стріляв у Портнова. Поблизу також бачили чоловіків на мотоциклі – ймовірно, спільників.
Коментар Фернандес та очевидців: дивіться відео
Нагадаємо, в Іспанії застрелили колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Джерела агентства Reuters повідомили, що невідомий стрілець або стрільці застрелили Андрія Портнова вранці середи біля воріт американської школи в престижному районі Мадрида Посуело.