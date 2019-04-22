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      Затишний куток: чим особливий інтер'єр кав'ярні в Одесі, про яку пишуть світові ЗМІ

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      Авторитетне архітектурне видання Dezeen написало про інтер'єр одеської кав'ярні Daily.

      Над дизайном закладу працювала місцева студія Sivak + Partners. Раніше тут був магазин сиру.

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      Простір кафе розділили на дві зони: основний зал та "вітальню" із затишною атмосферою, де можна сховатись у напівтемряві глибоких червоних стін.

      У першому залі для дизайну стін використали грубу штукатурку пастельних відтінків.

      Ми працювали з нашим підрядником впродовж трьох тижнів, щоб спробувати знайти відповідний відтінок гіпсу і здогадатися, як він виглядатиме на світлі сонця, оскільки всі будівельні роботи відбувалися пізно восени, коли була похмура погода, 
      – каже дизайнер студії Sivak + Partners Максим Юрійчук.

      Тепла тут додає масивна барна стійка, виконана із ясена, а над столами розвісили стелажі із живими рослинами.

       

       

      На вікнах у залі з криваво-червоними стінами встановили жалюзі, а саме приміщення розділили на дві підзони панеллю з гофрованим склом.

      Меблі тут теж у мінімалістичному стилі: чорні стільці та нефритово-зелений диван.

       

       

      Тут можна спокійно провести час за книгою і чашкою кави, провести час в компанії друзів або розділити столик на двох для побачення,
      – цитує видання Dezeen українського дизайнера Дмитра Сівака.

      За словами авторів проекту, це місце майже має атмосферу арт-хаусу, де практично в кожному кутку виникає відчуття сцени де люди випадково взаємодіють один з одним.

      Це вже не перше одеське кафе, про дизайн якого пишуть провідні архітектурні ЗМІ. Дивіться, чим вражає інтер'єр місцевого кафе-пекарні Breadway.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Дизайн Ідеї для інтер'єру Знай наших! Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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