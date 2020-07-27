Затонулий танкер Delfi може пролежати в морі до кінця туристичного сезону
Адміністрація морських портів України планує вибрати компанію-підрядника, яка підійматиме з дна моря затонулий танкер Delfi. Втім уся процедура може зайняти близько місяця часу, ще три тижні треба на виконання робіт, а отже це триватиме майже до закінчення туристичного сезону в Одесі.
Відбір компанії-підрядника за спрощеною процедурою почнуть одразу після експертного висновку ДСНС, повідомляє Укрінформ з посиланням на виконувача обов'язків голови АМКУ Олександра Голодницького.
Важливо З танкера Delfi в Одесі знову витекли нафтопродукти: оголошено надзвичайну ситуацію
Державна служба з надзвичайних ситуацій має підтвердити рішення комісії Одеської ОДА щодо визначення подій довкола затоплення танкера надзвичайною ситуацією місцевого рівня.
Потрібно 20 днів для перемовної процедури з учасниками тендеру на виконання робіт і вибору переможця. Ще 10 днів знадобиться на можливе оскарження рішення й укладення договору між АМПУ й компанією-переможцем,
– підкреслив Олександр Городницький.
Він також підкреслив, що виконання всіх цих процедур можливе лише після того, як аварійне судно перейде під контроль АМКУ. Водночас наразі розглядають два варіанти розвитку подій – підняття судна або розрізання його на дві частини.
Фахівці підрахували, що роботи з ліквідації коштуватимуть приблизно 24,6 мільйона гривень. При цьому компанії-підряднику потрібно буде близько двох тижнів на евакуацію танкера.
Затонулий танкер Delfi біля Одеси: що треба знати
- Судно під молдовським прапором сіло на мілину і перекинулось в листопаді 2019-го через шторм.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії, але не зробив цього.
- 21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води.
- Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть, але цього поки так і не сталось, незважаючи на три спроби його підняти.
- За словами власника судна, невдача трапилась через неякісні троси. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що тепер операція з підняттям судна переходить під контроль Адміністрації морських портів.
- 25 липня комісія з ТЕБ І НС Одеської ОДА визнала ситуацію довкола танкера Delfi як надзвичайну місцевого рівня.