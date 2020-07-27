Адміністрація морських портів України планує вибрати компанію-підрядника, яка підійматиме з дна моря затонулий танкер Delfi. Втім уся процедура може зайняти близько місяця часу, ще три тижні треба на виконання робіт, а отже це триватиме майже до закінчення туристичного сезону в Одесі.

Відбір компанії-підрядника за спрощеною процедурою почнуть одразу після експертного висновку ДСНС, повідомляє Укрінформ з посиланням на виконувача обов'язків голови АМКУ Олександра Голодницького.

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Державна служба з надзвичайних ситуацій має підтвердити рішення комісії Одеської ОДА щодо визначення подій довкола затоплення танкера надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Потрібно 20 днів для перемовної процедури з учасниками тендеру на виконання робіт і вибору переможця. Ще 10 днів знадобиться на можливе оскарження рішення й укладення договору між АМПУ й компанією-переможцем,

– підкреслив Олександр Городницький.

Він також підкреслив, що виконання всіх цих процедур можливе лише після того, як аварійне судно перейде під контроль АМКУ. Водночас наразі розглядають два варіанти розвитку подій – підняття судна або розрізання його на дві частини.

Фахівці підрахували, що роботи з ліквідації коштуватимуть приблизно 24,6 мільйона гривень. При цьому компанії-підряднику потрібно буде близько двох тижнів на евакуацію танкера.

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