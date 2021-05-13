Господарський суд Одещини передав у власність держави танкер Delfi. Цим рішенням задовольнили позов України проти іноземної фірми. Поки невідомо, що далі робитимуть із затонулим кораблем.

Судно належало британській компанії Mister Drake PC. Його 10 вересня 2021 відбуксирували до Чорноморська. До теми Чистий четвер по-одеськи: біля "Дельфіну" повторно зачистили дно від уламків Delfi – фото Більше про цей суд Розглядала цю справу суддя Наталія Петренко. Позивачем був Кабінет міністрів. Судове рішення винесли 13 травня. Однак повний його текст буде готовий лише 24 травня. Що відомо про затонулий танкер Delfi Судно затонуло біля Одеси у листопаді 2019 року.

Кілька разів із нього в море витікали нафтопродукти.

Збитки від забруднення довкілля становили 16 300 доларів.

Власник танкера мав прибрати його до квітня 2020. Але терміни підняття судна переносили кілька разів.

27 липня за операцію з підняття танкера відповідальність на себе взяла держава.

26 серпня буксири вирівняли судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.

Прибрати судно з одеського пляжу вартувало 14 мільйонів гривень. Зверніть увагу! За даними видання "Думская", за Mister Drake PC стоїть колишній "регіонал" із Миколаївської облради Олег Ковтунов. У Миколаєві на нього зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю "Містер Дрейк"