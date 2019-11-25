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      Затонулий танкер забруднив Чорне море у понад сотню разів: що думають одесити

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      В Одесі ще досі не забрали з моря судно, яке сіло на мілину, а потім узагалі перекинулося на бік. Проте людей не лякали ані плями у морі, ані їдкий запах. Тим часом екологи говорять про катастрофу, адже рівень забруднення моря перевищує норму в понад сотню разів.

      Напівзатонулий танкер біля одеського берега, плями нафти у морі та їдкий сморід. Так виглядає зараз найпопулярніша у Південній Пальмірі фотозона. Через охочих зробити селфі на тлі корабля утворилися навіть затори на Французькому бульварі.

      Читайте також: Аварія танкера біля Одеси: забруднення води у 157 разів перевищує норму

      "Не кожен день побачиш як таке відбувається. Хочеться зробити фото на пам’ять", – розповів одесит Олександр Максименко.

      Але насправді те, що гарно на фото – небезпечно у житті. З підтопленого танкера вилилася велика кількість палива. Після аварії екологи взяли проби води на аналіз і жахнулись.

      Фото біля танкера
      Люди фотографуються біля танкера

      В цих пробах води було виявлено перевищення концентрації нафтопродуктів у воді в 157 разів. Сьогоднішні проби, які були відібрані зранку, то вже не було виявлено перевищення межі концентрації норм, – начальниця інструментального контролю Державної екологічної служби Галина Карпенко.

      Скоріш за все нафту віднесло у відкрите море. Це може погано вплинути на морських мешканців. Через це екоактивісти б’ють на сполох. Кажуть, що доки судно не відбуксують від пляжу, воно продовжуватиме отруювати морську воду.

      Забруднююча дія цього судна не закінчилася, тому необхідно усунути причину. От зараз температура низька і стан нафтопродуктів менш текучий. Коли буде підвищення температури, то цей забруднюючий фактор проявить себе, – пояснив екоактивіст Владислав Балінський.

      Тим часом усіх членів екіпажу вже виписали з лікарні. А у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки керування морським судном.

      Затонулий танкер
      Затонулий танкер

      В адміністрації морських портів України і досі намагаються зв'язатися з власником судна. Якщо він не вийде на зв'язок, через тиждень танкер "Делфі" почнуть знімати з мілини і відправлять на утилізацію.

      Що відомо про аварію танкера поблизу Одеси?21 листопада в Одесі через потужний вітер з якоря зірвався суховантаж "Делфі" під прапором Молдови. Рятувальники та приватний буксир намагалися евакуювати екіпаж судна, однак люди відмовилися покидати корабель.

      Окрім того, потужний ураган та хвилі висотою 2-3 метри перешкоджали рятувальній операції.

      Наступного дня відбулась евакуація членів екіпажу. Усіх моряків було врятовано.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Нафта Екологія Новини Одеси Чорне море
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