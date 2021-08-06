Перед тим, як пішов дощ над містом було багато блискавок. У мережі оприлюднили одразу кілька відео.
Цього ж дня Одещину знову залило: затоплені вулиці та дороги – відео
Затопило супермаркет Fozzy в Одесі: дивіться відео телеграму "Новости Одесса"
Охоронець казав відходити
Про те, що затопило супермаркет Fozzy свідчить напис на відео. Там помітно, що сильно ллє лише в одному місці магазину біля кас. У цей момент охоронець магазину закликав людей відходити в сторону.
Щодо блискавок у місті, то вони справді були досить дивовижним видовищем. Оскільки це було ще до заходу сонця, спершу електричні розряди наче розрізали густі помаранчеві хмари. Проте згодом небо таки почорніло.
Блискавки над Одесою: дивіться відео телеграму "Новости Одесса"
Негода на Одещині раніше
- Також у цей день пройшли зливи на Одещині. Зокрема, затопило дороги міста Роздільна.
- Ще сильний буревій пронісся Одещиною 4 серпня. У Болградському районі зірвало дахи кількох будинків.
- А за 2 дні до цього, 2 серпня, в області пройшла гроза з градом. Через неї частково зупинили рух на Київській трасі.
- Проте найсильніша негода за останній час була в Одесі 22 липня. У цей і наступний день там було затоплене все місто. Також зупинили рух тролейбусів Одеси та деяких маршруток. А потоками води несло людину в сторону моря.