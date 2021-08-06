Сильно блискало та затопило супермаркет Fozzy: в Одесі пройшла гроза – дивовижні відео

В Одесі 6 серпня вкотре пройшла сильна злива. Внаслідок неї не лише традиційно “поплили” вулиці, а навіть затопило супермаркет Fozzy.

Перед тим, як пішов дощ над містом було багато блискавок. У мережі оприлюднили одразу кілька відео.

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Затопило супермаркет Fozzy в Одесі: дивіться відео телеграму "Новости Одесса"

Охоронець казав відходити

Про те, що затопило супермаркет Fozzy свідчить напис на відео. Там помітно, що сильно ллє лише в одному місці магазину біля кас. У цей момент охоронець магазину закликав людей відходити в сторону.

Щодо блискавок у місті, то вони справді були досить дивовижним видовищем. Оскільки це було ще до заходу сонця, спершу електричні розряди наче розрізали густі помаранчеві хмари. Проте згодом небо таки почорніло.

Блискавки над Одесою: дивіться відео телеграму "Новости Одесса"

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