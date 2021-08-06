Одещину знову залило: затоплені вулиці та дороги – відео

На Одещині 6 серпня знову пройшли сильні дощі. Злива затопила дороги міста Роздільна.

У мережі оприлюднили відео, де видно, що подекуди води там майже по коліно. Також сильні дощі падають під Одесою.

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Автомобілі їдуть по воді

У Роздільній повністю затопило щонайменше 1 дорогу. На відео, яке оприлюднили очевидці, видно, що там автомобілі їдуть по справжнісінькому озері.

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Гнуло дерева біля Одеси

Також оприлюднили відео, яке зняли біля Одеси. На записах видно, що вітер сильно гне дерева біля траси. Дощ там падав настільки сильний. що було погано видно дорогу.

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