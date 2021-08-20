Затоплені будинки і магазини, поламані авто: наслідки негоди під Дніпром

На Дніпропетровщині 19 серпня була негода. Затопило безліч будинків і супермаркетів, а вулиці перетворились на ріки. Також попадало багато дерев, які пошкодили автомобілі.

Спочатку рятувальникам повідомили про повалені дерева під Дніпром, а потім уже в самому місті. Наслідки негоди ліквідували рятувальники ввечері 19 серпня.

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Попадали дерева

У селі Новомосковського району на Дніпропетровщині через порив вітру впало дерево. Воно перегородило рух на трасі Харків – Сімферополь – Ялта. Працівники ДСНС розпилили дерево бензопилою і прибрали його з дороги.



Під Дніпром на дорогу впало дерево / Фото ДСНС Дніпропетровщини



Дерево загородило автошлях Харків – Сімферополь – Ялта / Фото ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпрі на Гаванській теж повалилося дерево і заважало рухові транспорту. На Святослава Хороброго дерево впало на автомобіль Renault Megane. Рятувальники вже прибрали їх.



У Дніпрі дерево впало на автомобіль / ДСНС Дніпропетровщини

Затопило АТБ і житлові будинки

За даними телеграм-каналу "Дніпро Обласний", на Образцова в Індустріальному районі затопило новий супермаркет АТБ. Кажуть, що не допомагали навіть мішки з піском. вода розливалася цілою торговою залою.

У Дніпрі затопило супермаркет АТБ: дивіться відео "Дніпро Обласний"

У мережах люди також виклали відео затоплених будинків. Повідомляють, що на Чаплях випав град розміром, як куряче яйце.

Через негоду затопило будинки в Дніпрі: відео "Дніпро Обласний"