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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Затоплені вулиці та торнадо: окуповану Феодосію накрила потужна негода

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У Феодосії зафіксували торнадо
У Феодосії зафіксували торнадо / фото з соцмереж

На місто Феодосія в окупованому Криму обрушилась нечувана негода. Над ним зафіксували смерч, а вулиці сильно затопило: деякі частини Феодосії залишились без світла.

Фото та відео урагану жителі Феодосії публікують у соцмережах.

Читайте також: Одесу накрила потужна злива: вулиці затопило, місто зупинилось у заторах

Ялта передала естафету Феодосії,
– пишуть користувачі соцмереж.

На знімках видно, що вулиці міста перетворились на повноводні ріки, а знімки торнадо у небі над Феодосією вражають.

Нагадаємо, 6 вересня в окупованій Росією Ялті пройшла потужна злива, яка наробила в місті чимало шкоди. Так, вулиця Пушкінська у Ялті під час негоди більше нагадувала повноводну гірську річку. Течія в ній була настільки сильною, що одну жінку біквально змило водою.

Теги: Новини Криму Новини України Погода Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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