Затоплені вулиці та торнадо: окуповану Феодосію накрила потужна негода

На місто Феодосія в окупованому Криму обрушилась нечувана негода. Над ним зафіксували смерч, а вулиці сильно затопило: деякі частини Феодосії залишились без світла.

Фото та відео урагану жителі Феодосії публікують у соцмережах.

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Ялта передала естафету Феодосії,

– пишуть користувачі соцмереж.

На знімках видно, що вулиці міста перетворились на повноводні ріки, а знімки торнадо у небі над Феодосією вражають.

Крым. Ялта передала эстафету Феодосии pic.twitter.com/mVTlGhsEyb — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 6 сентября 2018 г.

Крым. Феодосия сегодня. Больше фото смерчей смотрите здесь, если пропустили >> https://t.co/gzKd493Nmj . Также смерь был в Стройгородке (Большая Ялта) pic.twitter.com/3uEI2EbpWi — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 6 сентября 2018 г.

Нагадаємо, 6 вересня в окупованій Росією Ялті пройшла потужна злива, яка наробила в місті чимало шкоди. Так, вулиця Пушкінська у Ялті під час негоди більше нагадувала повноводну гірську річку. Течія в ній була настільки сильною, що одну жінку біквально змило водою.