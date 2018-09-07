Затоплені вулиці та торнадо: окуповану Феодосію накрила потужна негода
На місто Феодосія в окупованому Криму обрушилась нечувана негода. Над ним зафіксували смерч, а вулиці сильно затопило: деякі частини Феодосії залишились без світла.
Фото та відео урагану жителі Феодосії публікують у соцмережах.
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Ялта передала естафету Феодосії,
– пишуть користувачі соцмереж.
На знімках видно, що вулиці міста перетворились на повноводні ріки, а знімки торнадо у небі над Феодосією вражають.
Нагадаємо, 6 вересня в окупованій Росією Ялті пройшла потужна злива, яка наробила в місті чимало шкоди. Так, вулиця Пушкінська у Ялті під час негоди більше нагадувала повноводну гірську річку. Течія в ній була настільки сильною, що одну жінку біквально змило водою.