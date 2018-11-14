Затори і ДТП: як Київ зустрів перший снігопад сезону
Перший сніг у Києві спровокував затори і аварії. Який стан справ нині і що роблять комунальники – дослідив 24 канал.
Кияни в соцмережах вже поділилися світлинами з першими сніговими пейзажами.
Сніг у Києві. Фото з Інстаграм
Але краса природи у великому місті має інший, темний, бік.
ДТП через сніг
Спільнота dtp.kiev.ua повідомила про кілька дестяків аварійних ситуацій на вулицях і дорогах Києва: 5 аварій з потерпілими, більше 70 "стуканів", понад 150 підбитих авто.
За даними київської міської влади ситуація ще печальніша: у місті сталися 300 дтп. 70% з них – через масовий виїзд авто на літніх шинах.
Активісти наполегливо просять водіїв не виїжджати власним транспортом. Міська влада попереджає: сьогодні вночі дороги будуть чистити колонами техніки, водіям не варто лишати авто на узбіччі.
У ДТП в Києві, спричинених снігом і літньою гумою, постаждали вже 5 осіб
Київ і затори
Вранці в середу дістатися у Києві до роботи та навчання дійсно важко. Станом на 11 годину 14 листопада карта заторів у Києві виглядає так:
Київ стоїть у заторах через сніг
Типова картина на дорогах засніженого Києва
Громадський транспорт і сніг
Комунальне підприємство "Київпастранс" повідомило про відхилення від розкладу руху у курсуванні автобусів, тролейбусів та трамваїв. Причина та сама – затори і сніг. Відтак ввели оперативне положення для руху транспорту: це означає, що на зупинці дочекаєтесь автобус тоді, коли він зможе доїхати, а не як вказано у розкладі.
Комунальники вже працюють
Київська міська адміністрація повідомила, що снігоприбиральна спецтехніка вже вирушила на вулиці міста рятувати від снігових неприємностей і розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами, щоб запобігти утворенню слизькості.
За даними КМДА, 287 одиниць снігоприбиральної техніки та 61 бригада з ручного прибирання забезпечують безпечні умови руху транспорту та пішоходів.
Київські дороги рятують від снігу
Читайте також: Крим засипало снігом: неймовірні фото та відео