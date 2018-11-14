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      Затори і ДТП: як Київ зустрів перший снігопад сезону

      1877 Читать новость на русском
      Сніг і затори в Києві
      Сніг і затори в Києві / 24 канал

      Перший сніг у Києві спровокував затори і аварії. Який стан справ нині і що роблять комунальники – дослідив 24 канал.

      Кияни в соцмережах вже поділилися світлинами з першими сніговими пейзажами.


      Сніг у Києві. Фото з Інстаграм

      Але краса природи у великому місті має інший, темний, бік.

      ДТП через сніг

      Спільнота dtp.kiev.ua повідомила про кілька дестяків аварійних ситуацій на вулицях і дорогах Києва: 5 аварій з потерпілими, більше 70 "стуканів", понад 150 підбитих авто.

      За даними київської міської влади ситуація ще печальніша: у місті сталися 300 дтп. 70% з них  – через масовий виїзд авто на літніх шинах.

      Активісти наполегливо просять водіїв не виїжджати власним транспортом. Міська влада попереджає: сьогодні вночі дороги будуть чистити колонами техніки, водіям не варто лишати авто на узбіччі.

      ДТП Київ
      У ДТП в Києві, спричинених снігом і літньою гумою, постаждали вже 5 осіб

      Київ і затори

      Вранці в середу дістатися у Києві до роботи та навчання дійсно важко. Станом на 11 годину 14 листопада карта заторів у Києві виглядає так:

      Затори Київ карта
      Київ стоїть у заторах через сніг

      Затори Київ
      Типова картина на дорогах засніженого Києва

      Громадський транспорт і сніг

      Комунальне підприємство "Київпастранс" повідомило про відхилення від розкладу руху у курсуванні автобусів, тролейбусів та трамваїв. Причина та сама – затори і сніг. Відтак ввели оперативне положення для руху транспорту: це означає, що на зупинці дочекаєтесь автобус тоді, коли він зможе доїхати, а не як вказано у розкладі. 

      Комунальники вже працюють

      Київська міська адміністрація повідомила, що снігоприбиральна спецтехніка вже вирушила на вулиці міста рятувати від снігових неприємностей і розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами, щоб запобігти утворенню слизькості.

      За даними КМДА, 287 одиниць снігоприбиральної техніки та 61 бригада з ручного прибирання забезпечують безпечні умови руху транспорту та пішоходів.

      Прибирання снігу в Києві
      Київські дороги рятують від снігу

      Читайте також: Крим засипало снігом: неймовірні фото та відео

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Сніг в Україні Новини України Новини політики Київ замело снігом Транспорт Аварії та ДТП Дороги Публікації
      Джерело: 24 канал
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