Що відомо про "креветки своїми руками"

Туристка зізналася, що спокусилася на смачний вигляд креветок – вони були великі та яскраво червоні. Коштував такий "делікатес" немало, однак конкретної ціни відпочивальниця не сказала.

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Жінка зняла куплений товар на відео. На ньому видно, що креветки – дуже щільної консистенції. Розірвати їх досить складно. Продавали "морепродукти" у пластиковому пакеті.

До речі, продавчиня не розповіла покупцям, що креветки – не риба.

Як ми розчарувалися, коли з'ясувалося, що вони зроблені з желатину. Просто вилиті у формочку. Тому, коли будете в Затоці, обов'язково спробуйте цю хр*нь,

– сказала авторка відео.

Водночас вона не зазначила, на якому саме пляжі продавці додумалися до такого бізнесу.

Туристам продали креветки з желатину: відео

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