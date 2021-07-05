Про це повідомили 5 липня. Згодом підозрюваного затримали, ним виявився житель Сум, якому 23 роки.

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Вбили в Затоці Жителя Львівщини поліція Гроші викрадення
Правоохоронці на місці вбивства Львів'янина / Фото Нацполіції

Майже одразу помер

  • Потерпілий приїхав до Одеської області на заробітки.
  • Напад трапився біля крамниці.
  • Згодом її працівники викликали швидку.
  • Проте було надто пізно та чоловік помер від втрати крові.
  • Зловмисник втікаючи прихопив сумку вбитого.

Вбили в Затоці Жителя Львівщини поліція Гроші викрадення
Речові докази, які вилучили в жителя Сум / Фото Нацполіції

Що відомо про затриманого

Правоохоронці швидко розшукали чоловіка, який може бути причетним до вчинення злочину. Виявилось, що він відпочивав у Затоці з сім'єю.

Зловмисника затримали та знайшли речові докази – ніж, викрадені речі та гроші (приблизно 600 гривень). Перед затриманням він намагався позбутися їх.

Вбили в Затоці Жителя Львівщини поліція Гроші викрадення
Викрадені в жителя Львівщини речі / Фото Нацполіції