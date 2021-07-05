У Затоці вбили жителя Львівщини: підозрюють уродженця Сум – фото

5 липня 2021 , 16:35
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Одещини

У курортній Затоці, що на Одещині, вбили 48-річного жителя Львівщини. Зловмисник кілька разів вдарив його ножем і втік.

Про це повідомили 5 липня. Згодом підозрюваного затримали, ним виявився житель Сум, якому 23 роки.

Інше вбивство Підібраний на дорозі попутник жорстоко вбив водія на Прикарпатті


Правоохоронці на місці вбивства Львів'янина / Фото Нацполіції

Майже одразу помер

  • Потерпілий приїхав до Одеської області на заробітки.
  • Напад трапився біля крамниці.
  • Згодом її працівники викликали швидку.
  • Проте було надто пізно та чоловік помер від втрати крові.
  • Зловмисник втікаючи прихопив сумку вбитого.


Речові докази, які вилучили в жителя Сум / Фото Нацполіції

Що відомо про затриманого

Правоохоронці швидко розшукали чоловіка, який може бути причетним до вчинення злочину. Виявилось, що він відпочивав у Затоці з сім'єю.

Зловмисника затримали та знайшли речові докази – ніж, викрадені речі та гроші (приблизно 600 гривень). Перед затриманням він намагався позбутися їх.


Викрадені в жителя Львівщини речі / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! 23 червня в Києві затримали 35-річного уродженця Сумської області. Його підозрюють у вбивстві 67-річної жінки. Також, за даними слідства, чоловік намагався вбити її 61-річного брата.
Автор: Олександр Марчак