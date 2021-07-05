У Затоці вбили жителя Львівщини: підозрюють уродженця Сум – фото

У курортній Затоці, що на Одещині, вбили 48-річного жителя Львівщини. Зловмисник кілька разів вдарив його ножем і втік.

Про це повідомили 5 липня. Згодом підозрюваного затримали, ним виявився житель Сум, якому 23 роки.

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Правоохоронці на місці вбивства Львів'янина / Фото Нацполіції

Майже одразу помер

Потерпілий приїхав до Одеської області на заробітки.

Напад трапився біля крамниці.

Згодом її працівники викликали швидку.

Проте було надто пізно та чоловік помер від втрати крові.

Зловмисник втікаючи прихопив сумку вбитого.



Речові докази, які вилучили в жителя Сум / Фото Нацполіції

Що відомо про затриманого

Правоохоронці швидко розшукали чоловіка, який може бути причетним до вчинення злочину. Виявилось, що він відпочивав у Затоці з сім'єю.

Зловмисника затримали та знайшли речові докази – ніж, викрадені речі та гроші (приблизно 600 гривень). Перед затриманням він намагався позбутися їх.



Викрадені в жителя Львівщини речі / Фото Нацполіції