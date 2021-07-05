У Затоці вбили жителя Львівщини: підозрюють уродженця Сум – фото
Джерело:поліція Одещини
У курортній Затоці, що на Одещині, вбили 48-річного жителя Львівщини. Зловмисник кілька разів вдарив його ножем і втік.
Про це повідомили 5 липня. Згодом підозрюваного затримали, ним виявився житель Сум, якому 23 роки.
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Правоохоронці на місці вбивства Львів'янина / Фото Нацполіції
Майже одразу помер
- Потерпілий приїхав до Одеської області на заробітки.
- Напад трапився біля крамниці.
- Згодом її працівники викликали швидку.
- Проте було надто пізно та чоловік помер від втрати крові.
- Зловмисник втікаючи прихопив сумку вбитого.
Речові докази, які вилучили в жителя Сум / Фото Нацполіції
Що відомо про затриманого
Правоохоронці швидко розшукали чоловіка, який може бути причетним до вчинення злочину. Виявилось, що він відпочивав у Затоці з сім'єю.
Зловмисника затримали та знайшли речові докази – ніж, викрадені речі та гроші (приблизно 600 гривень). Перед затриманням він намагався позбутися їх.
Викрадені в жителя Львівщини речі / Фото Нацполіції