У Затоці на Одещині злили нечистоти у воду: на березі брудно і тхне – відео

Нечистоти потрапили у Дністровський лиман. Пісок на березі тепер вкрито сірим намулом, а вода – мутна. Це трапилося в селищі Затока, що на Одещині.

Відео з берегу селища з'явилося в мережі 12 квітня. Однак, коли саме воду забруднили – невідомо.

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Автор відео припускає, що забруднення сталося через очисні споруди. Вони розташовуються поряд із місцем, де знімали це відео.

Чоловік демонстрував берег, який повністю вкрито каналізацією. Також вона є у воді біля берега. У спільноті, де опублікували відео, пишуть, що також там є неприємний запах.

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із селищною радою Затоки та Державною екологічною інспекцією Одещини. Однак поки ніде не відповідають.

Забруднений нечистотами берег: відео спільноти "Одесса как она есть"