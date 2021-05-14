У Дніпрі банда підірвала банкомат, щоб його пограбувати. Також вибух пошкодив частину будівлі. Чоловіки викрали 330 тисяч гривень і втекли, однак згодом їх затримали.

Саме пограбування трапилося 17 березня на вулиці Олександра Поля. А про затримання зловмисників повідомили 14 травня.

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Підозру оголосили жителям Дніпра, яким 32 та 33 роки. У їх помешканнях провели обшуки та знайшли немало незаконного.



Пістолет підозрюваного в пограбуванні банкомату / Фото Нацполіції

Що у них вилучили:

гроші;

2 пістолети;

набої;

гранту з запалом;

димові шашки;

бронежилети;

пакети з наркотиками;

фрагменти карт з розташуванням пограбованого банкомату;

чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.



Зброя та граната, яку знайшли в підозрюваного в пограбуванні банкомату / Фото Нацполіції​

Крім цього, в гаражі одного з підозрюваних виявили газовий та кисневий балони, гумові шланги та металеві трубки. Як це пов'язано з пограбуванням – не повідомляють.



Газовий балон у гаражі затриманого / Фото Нацполіції

Що загрожує чоловікам

Наразі зловмисникам вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Правоохоронці повідомили про підозру затриманим за кількома статтями. За кожну з низ передбачене різне покарання:

крадіжка – від 5 до 8 років в'язниці

умисне пошкодження майна – від 3 до 10 років в'язниці

незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами – від 3 до 7 років в'язниці

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