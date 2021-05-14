Підірвали банкомат і вкрали 330 тисяч: затримали озброєну банду з Дніпра – відео

У Дніпрі банда підірвала банкомат, щоб його пограбувати. Також вибух пошкодив частину будівлі. Чоловіки викрали 330 тисяч гривень і втекли, однак згодом їх затримали.
Джерело:поліція Дніпропетровщини
Саме пограбування трапилося 17 березня на вулиці Олександра Поля. А про затримання зловмисників повідомили 14 травня.
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Більше про затриманих
Підозру оголосили жителям Дніпра, яким 32 та 33 роки. У їх помешканнях провели обшуки та знайшли немало незаконного.
Пістолет підозрюваного в пограбуванні банкомату / Фото Нацполіції
Що у них вилучили:
- гроші;
- 2 пістолети;
- набої;
- гранту з запалом;
- димові шашки;
- бронежилети;
- пакети з наркотиками;
- фрагменти карт з розташуванням пограбованого банкомату;
- чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.
Зброя та граната, яку знайшли в підозрюваного в пограбуванні банкомату / Фото Нацполіції
Крім цього, в гаражі одного з підозрюваних виявили газовий та кисневий балони, гумові шланги та металеві трубки. Як це пов'язано з пограбуванням – не повідомляють.
Газовий балон у гаражі затриманого / Фото Нацполіції
Що загрожує чоловікам
Наразі зловмисникам вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Правоохоронці повідомили про підозру затриманим за кількома статтями. За кожну з низ передбачене різне покарання:
- крадіжка – від 5 до 8 років в'язниці
- умисне пошкодження майна – від 3 до 10 років в'язниці
- незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами – від 3 до 7 років в'язниці
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