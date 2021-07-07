Затримали блогерку, яка інсценувала власне викрадення: замість біткоїнів отримала СІЗО

Блогерку Катерина Якимів, яка інсценувала власне викрадення, затримали та направили до слідчого ізолятора. Замість 5 біткоїнів, які вона вимагала, 22-річна дівчина може отримати перебування у в'язниці.

Про це повідомили ввечері 6 липня. Також правоохоронці затримали спільника дівчини.

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Переховувалися на Львівщині

Коли правоохоронці почали розслідувати цей інцидент 28 червня. Передусім перевіряли всі можливі версії вказаного злочину.

Зокрема, й була версія інсценування викрадення з метою отримання грошової винагороди. Згодом саме ця теорія стала основною.

Це пояснили тим, що хлопцю викраденої почали надсилати повідомлення, де вимагали переказати криптовалюту. Поліцейські встановили, де була "розшукувана" та її 29-річний подільник. Вони переховувалися у Львівській області.



Блогерка та її подільник / Фото Нацполіції

Що загрожує блогерці

Парі вже обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою. Проте вони можуть вийти під заставу 3 мільйона гривень. Зловмисників після затримання направили до слідчого ізолятора.

Їм оголосили про підозру за статтею про шахрайство. Якщо вину пари зможуть довести, їм загрожує від 5 до 12 років в'язниці. Також



Затримання подільника блогерки / Фото Нацполіції

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