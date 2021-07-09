Про це повідомили 8 липня. У цей день Індустріальний суд Дніпра обирав затриманому запобіжний захід.
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Вже був у в'язниці
Підозрюваному 47 років і він місцевий мешканець. Раніше чоловік вже поставав перед судом за скоєння інших злочинів.
Також правоохоронці розповіли, що потерпілій 44 роки. Оскільки отримані травми були досить серйозні, вона досі перебуває в лікарні.
Як його можуть покарати
Запобіжний захід, який зловмиснику обрали, передбачає 60 діб у слідчому ізоляторі. Під заставу вийти він не зможе.
Також чоловікові вже оголосили підозру за статтею про замах на умисне вбивство. Якщо вину доведуть у суді, йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.
Про яку аварію мовиться
- На вулиці Волгоградській автомобіль "Таврія" переїхав жінку.
- Потерпілу госпіталізували в критичному стані.
- Лікарі виявили в неї розрив печінки, забій головного мозку та переломи.
- Згодом повідомили, що зловмисника розшукують.
- Автомобіль виявили одразу, але за кермом була інша людина.
- Журналісти дізналися, що таким вчинком чоловік мстився за розставання.