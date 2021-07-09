Тричі переїхав і протягнув співмешканку по асфальті: в Дніпрі затримали підозрюваного

У Дніпрі затримали чоловіка, який 5 липня жорстоко збив свою співмешканку на автомобілі "Славута". Він не лише тричі її переїхав, а й протягнув її по дорозі 20 метрів.

Про це повідомили 8 липня. У цей день Індустріальний суд Дніпра обирав затриманому запобіжний захід.

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Вже був у в'язниці

Підозрюваному 47 років і він місцевий мешканець. Раніше чоловік вже поставав перед судом за скоєння інших злочинів.

Також правоохоронці розповіли, що потерпілій 44 роки. Оскільки отримані травми були досить серйозні, вона досі перебуває в лікарні.

Як його можуть покарати

Запобіжний захід, який зловмиснику обрали, передбачає 60 діб у слідчому ізоляторі. Під заставу вийти він не зможе.

Також чоловікові вже оголосили підозру за статтею про замах на умисне вбивство. Якщо вину доведуть у суді, йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

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