У Борисполі затримали спільника кілера, який вбив азербайджанця в Одесі
Джерело:поліція Одещини
У Борисполі затримали спільника кілера, який 3 серпня в Одесі розстріляв азербайджанця Лачіна Мамодова. Зловмисник намагався втекти з країни.
Про це повідомив начальник поліції Одещини Олег Бех. Він це зробив на брифінгу, який провели 4 серпня.
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Як на нього вийшли
За словами правоохоронця, зловмисники перед злочином придбали автомобіль Mercedes із болгарськими номерами. Після розстрілу автомобіль залишили на вулиці Філатова. Саме там поліція знайшла зброю, якою поранили азербайджанця.
У пістолеті-кулеметі MP5 були стерті серійні номери. Ймовірно, цю зброю купили спеціально для одного злочину. Однак це не єдине, що вказує на хорошу підготовку цієї "операції".
В Ельмураза Мамедова був спільник, якого сьогодні затримали в аеропорту “Бориспіль” – він намагався покинути Україну. Цей чоловік оплачував знімну квартиру поруч з будинком жертви, в якій кілька днів жив вбивця,
– розповів Олег Бех.
Нові деталі про кілера
Правоохоронці кажуть, що підозрюваний – 27-річний громадянин Грузії. Він кілька днів тому приїхав в Одесу з Варшави. Він після цього оселився у цій квартирі.
У Прокуратурі Одещини розповіли, що вважають цей випадок умисним вбивством скоєне на замовлення. Наразі підозрюваного оголосили в розшук.
Коротко про це вбивство
- Інцидент трапився у подвір'ї на вулиці Малиновського.
- Невідомий підбіг і розстріляв потерпілого з пістолета-кулемета.
- Зловмисник "засвітився" на камерах відеоспостереження.
- Виявилось, що він уродженець Грузії Ельмураз Мамедов.
- Поранений зазнав вогнепальних поранень і потрапив до лікарні.
- Однак його не змогли врятувати.
- У мережі повідомили, що чоловіка вбили через конфлікт з кримінальним авторитетом.
- Наразі цю інформацію правоохоронці не коментують.