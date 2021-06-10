Затримали ймовірного вбивцю 8-річного хлопчика з Покрова

Правоохоронці Дніпропетровщини затримали 33-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві хлопчика. Про зникнення 8-річної дитини повідомили 6 червня.

Поліцейські з'ясували, що чоловік, ймовірно, вбив дитину та сховав тіло у каналізації. Це сталось 2 червня.

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Ймовірний вбивця хотів помститись матері дитини

За інформацією правоохоронців, між п'яним зловмисником та матір’ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив.

Тіло сховав, щоб приховати сліди злочину.

Що загрожує чоловіку

Поліцейські вручили підозру зловмиснику щодо умисного вбивства. Йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці або навіть довічне.

Зникнення дитини: що треба знати

8-річний Огла Ібрагім 2 червня пішов гратися на дитячий майданчик і зник. Мати аж через 4 дні повідомила поліції, що дитини немає.

До пошуків хлопчика долучились правоохоронці з різних підрозділів, волонтери, а також кінолог. Обійшли всі дитячі майданчики, вокзали, ринки, покинуті будівлі та лісосмуги.

Зрештою, дитину знайшли у каналізаційному колекторі.

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