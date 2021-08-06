Напередодні 3 серпня кілер застрелив Лачіна Мамедова у дворі в Одесі. Місцеві телеграм-канали пишуть, що чоловіка затримали вночі 6 серпня. Журналісти намагаються сконтактуватися з поліцією Одещини. Проте наразі вони на наші дзвінки не відповідають.

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Заборгував підприємцю

Зловмисника хотіли переправити до Польщі. Відомо, що для скоєння злочину він приїхав якраз із Варшави. Очевидно, кілер там має знайомих. Зараз шукають водія, який допомагав йому втекти.

Кажуть, що причина вбивства – гроші. Загиблий заборгував підприємцю з ринку "Сьомий кілометр" в Одесі. Через це стався конфлікт під час мобільної розмови.

У Мамедова запитали: "Скільки тобі років?" Той відповів, що йому 25. Підприємець дав загиблому 25 днів на повернення грошей. Проте в результаті прожив 24 дні, бо на 25 його застрелили.

Що відомо про вбивство Мамедова