Затримали за наркоторгівлю експоліцейського з Харкова: що в нього знайшли

У Харкові 20 жовтня затримали за підозрою в наркоторгівлі колишнього правоохоронця. Слідчі встановили, що він сам виготовляв і продавав заборонені речовини.

При затриманні в чоловіка вилучили згорток з марихуаною. Правоохоронці не лише знайшли речові докази, а й навіть дізналися, які були розцінки в "підприємця".

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Наркотики, які вилучили правоохоронці / Фото Нацполіції

Вирощував на присадибній ділянці

Затримання 47-річного чоловіка проводили працівники департаменту внутрішньої безпеки. Слідчі встановили, що зловмисник вирощував коноплю на своїй присадибній ділянці. Коли рослина дозрівала, продавав її наркозалежним.

За 30 грамів висушеної рослини він брав тисячу гривень. На фото вилучених наркотиків помітно, що речовина була мелена.

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7 жовтня на Волині затримали поліцейського, який ймовірно продавав і вживав наркотики. Заборонені речовини виявили навіть у його робочому кабінеті.

За даними правоохоронців, їхній колега продавав марихуану та амфетамін. До злочинної діяльності чоловік також залучив 2 жителів Луцька, яких згодом також спіймали.