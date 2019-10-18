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      Затримали маніяка, який із ножем нападав на чоловіків: він вже судимий за два вбивства

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      Чоловік мав психічний розлад
      Чоловік мав психічний розлад / npu.gov.ua

      44-річний чоловік причетний до щонайменше чотирьох нападів за місяць. Один із них зі смертельними наслідками.

      Чоловік в окулярах і кепці посеред вулиць у Києві нападав на звичайних перехожих. Як повідомляє поліція Києва, він мав психічні захворювання і його лише нещодавно виписали з диспансеру.

      Про це: Жителі Києва б'ють на сполох: маніяк в окулярах нападає з ножем на дорослих чоловіків

      Інформація про серійного нападника на чоловіків з’явилася на початку вересня. Тоді постраждав 26-річний чоловік, трохи пізніше ножові поранення у шию отримав 22-річний хлопець. У жовтні за аналогічних обставин постраждав 56-річний чоловік.


      Масштабні пошуки тривали протягом декількох днівnpu.gov.ua

      Масове занепокоєння виникло, коли з’явився перший смертельний випадок – свого 69-річного батька зарізаним прямо біля власного будинку на вулиці Вершигори знайшов син.

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      Тоді правоохоронці, волонтери та громадські активісти розгорнули масштабні пошуки. Неподалік місць, де маніяк нападав на людей, постійно чатували охоронці.

      Зрештою, 17 жовтня зловмисника знайшли. Він жив разом із батьками після того, як виписався зі спеціалізованої лікарні для психічнохворих. 

      Київський маніяк
      Чоловік лише нещодавно вийшов зі психоневрологічного диспансеру / npu.gov.ua

      У його помешканні знайшли декілька ножів. Найімовірніше, саме з ними чоловік нападав на звичайних перехожих. Вбивцю затримали, невдовзі йому оберуть запобіжний захід.

      Як діяв маніяк? 

      Однотипно. Що одразу занепокоїло містян. Усі злочини відбувались в один і той самий проміжок часу: з 8 до 10 вечора і лише на Лівому березі – на межі Дніпровського та Деснянського районів Києва. Під загрозою були жителі таких масивів як Райдужний, Лісовий, Воскресенка та району Троєщина, зокрема біля гіпермаркету "Епіцентр".

      Райони Києва, де гуляв маніяк
      Райони Києва, де гуляв маніяк

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Новини Києва
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