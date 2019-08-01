Затримали таксиста, який зґвалтував дівчину: з'явилися нові деталі

31 липня правоохоронці розшукували таксиста, який зґвалтував дівчину. Виявилось, що чоловік підозрюється за ще кількома справами: аналогічне зґвалтування та обкрадання хостелів.

Зловмисником виявився 29-річний місцевий мешканець, який дійсно працює у службі таксі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

Нагадаємо: У Києві таксист з наліпками Uklon зґвалтував дівчину

До поліцейських звернувся працівник одного зі столичних хостелів, який впізнав зловмисника. Він повідомив, що той нещодавно заселився до них в апартаменти.

Після затримання підозрюваного з'ясувалося, що чоловік вже неодноразово судимий на території Україні за шахрайство та майнові злочини.

Зараз збираються та опрацьовуються докази його причетності до вчинення аналогічного злочину у Києві, а також до крадіжок із хостелів.

Таксисту загрожує до шести років позбавлення волі.

Що трапилось 31 липня? У Києві дівчина зупинила таксі для того, аби дістатися додому. Натомість таксист з наліпками Uklon побив і орально зґвалтував свою пасажирку. Також чоловік змусив її переказати гроші з картки на його рахунок. Внаслідок цього чоловік заволодів сумою у 4500 гривень та мобільним телефоном. Дівчину госпіталізували в лікарню з діагнозом "рвана рана губи".



Правоохоронці знайшли підозрюваного у зґвалтуванні таксиста