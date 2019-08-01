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      Затримали таксиста, який зґвалтував дівчину: з'явилися нові деталі

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      Таксист зґвалтував дівчину у Києві
      Таксист зґвалтував дівчину у Києві / Перший кабельний

      31 липня правоохоронці розшукували таксиста, який зґвалтував дівчину. Виявилось, що чоловік підозрюється за ще кількома справами: аналогічне зґвалтування та обкрадання хостелів.

      Зловмисником виявився 29-річний місцевий мешканець, який дійсно працює у службі таксі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

      Нагадаємо: У Києві таксист з наліпками Uklon зґвалтував дівчину

      До поліцейських звернувся працівник одного зі столичних хостелів, який впізнав зловмисника. Він повідомив, що той нещодавно заселився до них в апартаменти.

      Після затримання підозрюваного з'ясувалося, що чоловік вже неодноразово судимий на території Україні за шахрайство та майнові злочини.

      Зараз збираються та опрацьовуються докази його причетності до вчинення аналогічного злочину у Києві, а також до крадіжок із хостелів. 

      Таксисту загрожує до шести років позбавлення волі.

      Що трапилось 31 липня? У Києві дівчина зупинила таксі для того, аби дістатися додому. Натомість таксист з наліпками Uklon побив і орально зґвалтував свою пасажирку. Також чоловік змусив її переказати гроші з картки на його рахунок. Внаслідок цього чоловік заволодів сумою у 4500 гривень та мобільним телефоном. Дівчину госпіталізували в лікарню з діагнозом "рвана рана губи".

      Згвалтування дівчини у Києві
      Правоохоронці знайшли підозрюваного у зґвалтуванні  таксиста

      Місце події у Києві
      Місце події у Києві
      На місці працювала слідчо-оперативна група
      На місці працювала слідчо-оперативна група

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      Теги: Кримінальні новини Новини Києва Згвалтування
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