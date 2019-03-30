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      Затриманих у Криму кримських татар вивезли до Росії: рідні вже збирають допомогу – відео

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      Затриманих у Криму кримських татар вивезли до Росії, про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов. За його словами, ймовірно, затриманих повезли до Ростова-на-Дону. Зараз 23 затриманих розподіляють до СІЗО.

      Захопили і вивезли у Росію – такі наслідки наймасштабніших обшуків із часу анексії Криму, з якими ФСБ увірвалась додому до кримських татар. Наразі 23 затриманих розподіляють до СІЗО.

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      Зараз 23 затриманих розподіляють до СІЗО.

      За нашою інформацією, їх всіх вивезли в Ростов-на-Дону. Вони всі розміщені в слідчі ізолятори,
      – зазначив адвокат Едем Сеїтаблаєв.

      Їх розподілять у п'ятьох СІЗО Ростовської області. Три слідчих ізолятори розташовані у Ростові-на-Дону, два – у передмісті. Родичі та рідні вже готують затриманим волонтерську допомогу.

      "Вже є в нас певні люди, хто це зробить. Однак, нам спочатку потрбіно знати, кого куди розподілили", – повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

      Що відомо про наймасштабніші обшуки у кримських татар?

      • Наймасштабніші обшуки у кримських татар з часу анексії півострова відбулися у цю середу. До 25 сімей з самого ранку вдерлися співробітники ФСБ і перевернули все у помешканнях. 

      Масштабне затримання кримських татар
      Затримання кримських татар

      • Силовики перекрили цілий квартал навколо будинку активіста у мікрорайоні Каменка і не пускали додому навіть місцевих жителів – сусідів. Не пускали до підзахисних навіть адвокатів. "Ви з глузду з'їхали? 7 ранку, я гуляю з собакою, з яким я маю бути паспортом?", – звернувся до силовиків мешканець Каменик, якого не пускали додому.

      Масштабне затримання кримських татар
      Силовики не пускають мешканця Каменки і радять піти іншою стороною додому

      Масштабне затримання кримських татар
      Силовики вдиралися до будинків кримських татар зранку

      Масштабне затримання кримських татар
      Після себе вони залишали безлад

      Масштабне затримання кримських татар
      Вони перекривали вулиці і прохід для інших мешканців

      • З обшуками проходили до активістів "Хізб ут-Тахрір". У Росії цю організацію вважають екстремістською. 29 березня затримали ще одного активіста. "Дружина його подала заяву про розкрадання, і до сих пір невідомо, де він перебуває", – підкреслив адвокат Едем Сеїтаблаєв.

      • За такими підозрами раніше затримали 70 татар і сфальсифікували десятки справ, які розглядають російські суди ще з 2014 року. Всіх звинувачують в екстремізмі, хоча, насправді, ці атаки – боротьба з кримськими татарами, які не визнають анексію півострова. На цьому 30 березня ще раз наголосили у ЄС.

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      • У Європейській службі зовнішніх зв'язків кажуть, що затримання та обшуки у Криму є атакою на активістів. 

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Кримські татари Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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