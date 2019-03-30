Затриманих у Криму кримських татар вивезли до Росії: рідні вже збирають допомогу – відео

Затриманих у Криму кримських татар вивезли до Росії, про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов. За його словами, ймовірно, затриманих повезли до Ростова-на-Дону. Зараз 23 затриманих розподіляють до СІЗО.

Захопили і вивезли у Росію – такі наслідки наймасштабніших обшуків із часу анексії Криму, з якими ФСБ увірвалась додому до кримських татар. Наразі 23 затриманих розподіляють до СІЗО.

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Зараз 23 затриманих розподіляють до СІЗО.

За нашою інформацією, їх всіх вивезли в Ростов-на-Дону. Вони всі розміщені в слідчі ізолятори,

– зазначив адвокат Едем Сеїтаблаєв.

Їх розподілять у п'ятьох СІЗО Ростовської області. Три слідчих ізолятори розташовані у Ростові-на-Дону, два – у передмісті. Родичі та рідні вже готують затриманим волонтерську допомогу.

"Вже є в нас певні люди, хто це зробить. Однак, нам спочатку потрбіно знати, кого куди розподілили", – повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

Що відомо про наймасштабніші обшуки у кримських татар?

• Наймасштабніші обшуки у кримських татар з часу анексії півострова відбулися у цю середу. До 25 сімей з самого ранку вдерлися співробітники ФСБ і перевернули все у помешканнях.



Затримання кримських татар

• Силовики перекрили цілий квартал навколо будинку активіста у мікрорайоні Каменка і не пускали додому навіть місцевих жителів – сусідів. Не пускали до підзахисних навіть адвокатів. "Ви з глузду з'їхали? 7 ранку, я гуляю з собакою, з яким я маю бути паспортом?", – звернувся до силовиків мешканець Каменик, якого не пускали додому.



Силовики не пускають мешканця Каменки і радять піти іншою стороною додому



Силовики вдиралися до будинків кримських татар зранку



Після себе вони залишали безлад



Вони перекривали вулиці і прохід для інших мешканців

• З обшуками проходили до активістів "Хізб ут-Тахрір". У Росії цю організацію вважають екстремістською. 29 березня затримали ще одного активіста. "Дружина його подала заяву про розкрадання, і до сих пір невідомо, де він перебуває", – підкреслив адвокат Едем Сеїтаблаєв.



• За такими підозрами раніше затримали 70 татар і сфальсифікували десятки справ, які розглядають російські суди ще з 2014 року. Всіх звинувачують в екстремізмі, хоча, насправді, ці атаки – боротьба з кримськими татарами, які не визнають анексію півострова. На цьому 30 березня ще раз наголосили у ЄС.

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• У Європейській службі зовнішніх зв'язків кажуть, що затримання та обшуки у Криму є атакою на активістів.