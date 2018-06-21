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Затриманим у Словаччині українцем виявився екс-член "Правого сектора" з Закарпаття

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Володимир Гласнер був затриманий у Словаччині
Володимир Гласнер був затриманий у Словаччині / Фото з вільних мереж

Українцем, якого затримали за запитом Інтерполу у Словаччині, виявився колишній член ДУК "Правий сектор" Володимир Гласнер (друг "Глок"). Свого часу Гласнер був начальником штабу першого (закарпатського) запасного батальйону ДУК.

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Раніше 24 канал повідомив, що у словацькому Кошице було затримано підозрюваного в тероризмі українця, який перебував у міжнародному розшуку. Словацькі правоохоронці сповістили, що затриманий українець підозрюється у скоєнні низки серйозних злочинів.

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За інформацією видання, з 31 травня 2016 року Гласнер перебував у розшуку за запитом Закарпатської прокуратури. Його звинувачують у завданні умисного легкого тілесного ушкодження, погрозі вбивством, теракті, бандитизмі.

Гласнер "Правий сектор" розшук Словаччина
Гласнер перебував у розшуку

Додамо, що перший запасний батальйон ДУК "Правий сектор" був створений 22 липня 2014 року в Ужгороді на базі діючого підрозділу силового блоку "Правого сектора" Закарпатської області.

Гласнер увійшов до структури закарпатського "Правого сектора" вже після перемоги ужгородського Майдану. До цього в революційній або патріотичній діяльності чоловік помічений не був.

Після того, як Гласнер увійшов до керівництва "ПС" Закарпаття, на адресу організації почали лунати звинувачення, що вона працює на замовлення і вживає партійний бренд для налагодження контрабандистською діяльності під "дахом" силовиків.

Гласнера звільнили від обов'язків начальника штабу батальйону ДУК у березні 2015 року.

Гласнер "Правий сектор"
Гласнера звільнили від обов'язків начальника штабу батальйону ДУК

Теги: Новини України Словаччина Правий сектор Новини Закарпаття Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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