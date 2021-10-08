Викрили злочинну схему з іноземцями в Харкові: затриманий – громадянин Іраку

У Харкові затримали громадянина Іранку, якого підозрюють в організації злочинного бізнесу. Він нібито влаштував схему легалізації іноземців на території України.

Про підозру чоловікові оголосили 7 жовтня. Наразі йому обирають запобіжний захід, тому іноземця можуть невдовзі відправити до СІЗО.

Нещодавно У львівському аеропорту затримали угорця, якого розшукував Інтерпол



Обшуки в помешканні потерпілого / Фото Нацполіції

Організовував фіктивні шлюби

Слідчі з'ясували, що 43-річний брав гроші за те, щоб влаштувати жителям Іраку безперешкодний в'їзд в Україну. Для цього оформлювали фіктивні шлюби з українками.

Коли іноземці сюди прибували, то вже мали довгострокові візи. Після приїзду чоловіки починали легалізовуватись в Україні на завжди – отримували посвідки на постійне проживання. Наразі слідчі мають докази щонайменше 3 таких "переправлянь" іракців.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці почали розслідувати цей випадок за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Якщо вину затриманого доведуть, йому загрожує від 5 до 7 років в'язниці. Також можлива конфіскація майна



Телефони, які знайшли при обшуку / Фото Нацполіції