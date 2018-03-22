Затриманий в Києві чоловік з вибухівкою відвідував офіс партії Саакашвілі, – Геращенко

Нардеп та радник глави МВС України Антон Геращенко опублікував фото чоловіка, затриманого з тротилом у київському метро. Раніше цей чоловік відвідував офіс партії "Рух нових сил", лідером якої є Міхеїл Саакашвілі.

Про це Геращенко написав у своєму Facebook.

Зазначимо, що 22 березня правоохоронці затримали в метро Києва 28-річного чоловіка Гресика Т. В. з Волині, в рюкзаку якого виявили тротилову шашку, пластид, запали УЗРГМ та детонатори.

"Раніше громадянин Гресик був помічений під час масових акцій протесту восени 2017 року поблизу Верховної Ради, деякий час жив у наметовому містечку і крутився навколо офісу Партії "Рух нових сил" Саакашвілі", – мовиться у повідомленні Геращенка.

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"Слідчі поліції офіційно звернуться до керівництва партії "РНС" з питаннями про те, що ця людина робила в їхньому офісі", – додав нардеп.