15:28
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Затриманий в Києві чоловік з вибухівкою відвідував офіс партії Саакашвілі, – Геращенко

264 Читать новость на русском
В метро Києві затримали чоловіка з тротилом
В метро Києві затримали чоловіка з тротилом / Ілюстративне фото

Нардеп та радник глави МВС України Антон Геращенко опублікував фото чоловіка, затриманого з тротилом у київському метро. Раніше цей чоловік відвідував офіс партії "Рух нових сил", лідером якої є Міхеїл Саакашвілі.

Про це Геращенко написав у своєму Facebook.

Зазначимо, що 22 березня правоохоронці затримали в метро Києва 28-річного чоловіка Гресика Т. В. з Волині, в рюкзаку якого виявили тротилову шашку, пластид, запали УЗРГМ та детонатори.

"Раніше громадянин Гресик був помічений під час масових акцій протесту восени 2017 року поблизу Верховної Ради, деякий час жив у наметовому містечку і крутився навколо офісу Партії "Рух нових сил" Саакашвілі", – мовиться у повідомленні Геращенка.

Читайте також: Саакашвілі "найближчим часом" повернеться в Україну, – адвокат

"Слідчі поліції офіційно звернуться до керівництва партії "РНС" з питаннями про те, що ця людина робила в їхньому офісі", – додав нардеп.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Зброя Антон Геращенко Міхеїл Саакашвілі Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
сьогодні, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 647
Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
сьогодні, 14:07 Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
Семен Кабакаєв 2134
Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
сьогодні, 14:01 Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
Сергій Фурса 144
Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
сьогодні, 12:00 Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
Блог Соцмережі 1024
У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
сьогодні, 10:01 У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
Соломія Ніколайчук 2366
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук