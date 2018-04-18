Затриманий військовий РФ дав свідчення СБУ про найманців Вагнера
Російський ракетний крейсер "Варяг" доставляв найманців так званої групи Вагнера до Сирії.
Про це стало відомо Службі безпеки України під час допиту колишнього російського військового Миколая Ковалєнко.
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Силовики затримали його напередодні разом з іншим чоловіком, коли вони незаконно намагалися перетнути кордон. Один із затриманих виявився громадянином України. А от у Коваленка знайшли російські документи.
Зокрема, військовий квиток із записом про нагородження за участь в операції в Сирії. Під час допиту затриманий розповів, що у 15-17 роках служив на крейсері "Варяг" і неодноразово був свідком транспортування бойовиків до Сирії.
Як зазначається, колишній військовий повідомив, що під час служби за контрактом у 2015-17 роках на ракетному крейсері Варяг неодноразово брав участь в переправленні до Сирії бойовиків ПВК Вагнер із важким озброєнням і боєприпасами.
В кінці грудня ми вийшли з порту Владивостока. За кілька годин до відправлення там з'явилися чоловік 30-40 якихось невідомих людей без розпізнавальних знаків. З собою були ящики. Що в них ніхто не говорив. Ніби як гуманітарна допомога. За виглядом нагадували ящики зі зброєю. Оселившись в крайніх кубриках на кораблі. Спілкування з ними було перекрито,
– сказав затриманий СБУ громадянин РФ Миколай Коваленко.
Нагадаємо, у неділю, 15 квітня, у Росії загинув журналіст агентства "Новий день" Максим Бородін, який писав про загибель найманців ПВК "Вагнера" в Сирії.