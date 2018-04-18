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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Затриманий військовий РФ дав свідчення СБУ про найманців Вагнера

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Російський ракетний крейсер "Варяг" доставляв найманців так званої групи Вагнера до Сирії.

Про це стало відомо Службі безпеки України під час допиту колишнього російського військового Миколая Ковалєнко.

Читайте також: У центрі Луганська і в Сирії помітили пам'ятники найманцям "Вагнера"

Силовики затримали його напередодні разом з іншим чоловіком, коли вони незаконно намагалися перетнути кордон. Один із затриманих виявився громадянином України. А от у Коваленка знайшли російські документи.

Зокрема, військовий квиток із записом про нагородження за участь в операції в Сирії. Під час допиту затриманий розповів, що у 15-17 роках служив на крейсері "Варяг" і неодноразово був свідком транспортування бойовиків до Сирії.

Як зазначається, колишній військовий повідомив, що під час служби за контрактом у 2015-17 роках на ракетному крейсері Варяг неодноразово брав участь в переправленні до Сирії бойовиків ПВК Вагнер із важким озброєнням і боєприпасами.

В кінці грудня ми вийшли з порту Владивостока. За кілька годин до відправлення там з'явилися чоловік 30-40 якихось невідомих людей без розпізнавальних знаків. З собою були ящики. Що в них ніхто не говорив. Ніби як гуманітарна допомога. За виглядом нагадували ящики зі зброєю. Оселившись в крайніх кубриках на кораблі. Спілкування з ними було перекрито,
– сказав затриманий СБУ громадянин РФ Миколай Коваленко.

Нагадаємо, у неділю, 15 квітня, у Росії загинув журналіст агентства "Новий день" Максим Бородін, який писав про загибель найманців ПВК "Вагнера" в Сирії.

Теги: Новини України Новини політики Війна у Сирії СБУ Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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