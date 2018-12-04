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      Затримані у Грузії українці на знак протесту на обвинувальних листах написали "Слава Україні"

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      Українці, затримані в Грузії за підозрою в зберіганні зброї, не визнають свою провину
      Українці, затримані в Грузії за підозрою в зберіганні зброї, не визнають свою провину / Фото з відкритих джерел

      Українці, затримані в Грузії за підозрою в зберіганні зброї, не визнають свою провину. На обвинувальних листах вони написали слова "Слава Україні".

      Про це повідомляє "Грузія онлайн".

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      Адвокат одного з затриманних Георгій Ростомашвілі заявив, що на знак протесту підзахисні не підписали обвинувальні листи і написали на них "Слава Україні". Більше того, адвокат сказав, що обвинувачені прибули до Грузії як туристи і не підозрюють, "кому вигідне їх затримання".

      Ростомашвілі також додав, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбудеться у вівторок, 4 грудня.

      Нагадаємо, що в одному з готелів столиці Грузії Тбілісі було затримано 5 українців, серед яких фігурує й Лука Чхетія, який брав участь у воєнному конфлікті на Донбасі. Однак у міністерстві внутрішніх справ Грузії підтвердили інформацію про затримання 7 осіб, серед них – 6 громадян України і один громадянин Грузії. У їхніх готельних номерах знайшли зброю.

      ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ У ТБІЛІСІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Кримінальні новини Зброя Новини Грузії Поліція
      Джерело: 24 Канал
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