Затримання активіста Майдану Бубенчика: журналіст заявив про порушення закону

Оголосивши про підозру у вбивстві бійців "Беркуту" активістові Майдану Івану Бубенчику, правоохоронці порушили закон амністію учасникам акцій протесту.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Зазначимо, раніше стало відомо, що на Львівщині затримали та доставили до Печерського райсуду Києва активіста Майдану Івана Бубенчика, який зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Бубенчику було оголошено про підозру у скоєнні злочину.

"Затримання ГПУ народного героя Івана Бубенчика – відверте порушення закону про амністію учасникам акцій протесту, дискредитація розслідування. Як учасник групи військово-тактичної експертизи Генпрокуратури з розслідування подій на Майдані вимагаю звільнити Бубенчика і відновити законність", – мовиться у повідомленні Бутусова.

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Хто такий Іван Бубенчик? Був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.