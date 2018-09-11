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Затримання Ананьєва у Дніпрі: у поліції дали офіційний коментар

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У Дніпрі затримали блогера Ананьєва: у поліції дали коментар
У Дніпрі затримали блогера Ананьєва: у поліції дали коментар / фото з відкритих джерел

Правоохоронці дали офіційний коментар із поясненням, чому 10 вересня у Дніпрі затримали українського блогера, ветерана АТО та письменника Валерія Ананьєва.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що у Дніпрі затримали відомого блогера, письменника і ветерана АТО Валерія АнаньєваВвечері 10 вересня в одній із місцевих бібліотек у Дніпрі мала відбутись презентація книги Ананьєва "Сліди на дорозі", куди він і прямував. Згодом стало відомо про те, що 25-річного блогера затримали за старою справою, "яку підозріло несподівано відновили".

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Подія, яка має відношення до затримання, відбулась у січні 2016 року. Під час тренування у спортзалі в селищі міського типу Гвардійське між двома чоловіками відбувся конфлікт. Після словесної перепалки один із чоловіків завдав декілька ударів кулаком в обличчя іншому. Потерпілий був доставлений до лікарні, де йому встановили діагноз "крововилив навколо очей, забій головного мозку І ступеню, перелом кісток носу зі зміщенням",
 – йдеться у повідомленні.

У поліції цю подію кваліфікували за статтею Кримінального кодексу України (легкі тілесні ушкодження).

"Згідно з довідкою судмедекспертизи, в якій було зазначено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, кваліфікацію кримінального провадження було змінено на "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження", – уточнили правоохоронці.

Після проведення слідчих дій, 23 березня у зв’язку з неявкою до органів досудового слідства, близьким родичам підозрюваного Ананьєва вручили письмове повідомлення про підозру та повідомили про необхідність явки до Новомосковського відділу поліції. 4 квітня чоловіка оголосили у розшук.

"Весь цей час співробітники поліції неодноразово розмовляли з підозрюваним по телефону та пояснювали законні вимоги щодо його явки до відділення поліції. 7 червня 2018 року слідчий суддя Новомосковського міжрайонного суду виніс ухвалу на примусове затримання чоловіка для обрання йому міри запобіжного заходу", – резюмували у поліції.

Своєю чергою, Ананьєв назвав офіційні пояснення поліції "занадто зручними". Також він висловив своє здивування щодо слів поліції про переховування від слідства.

"Важко зрозуміти як може публічна особа переховуватися від слідства", – написав Ананьєв у соцмережі.

Хто такий Валерій Ананьєв?Український блогер, письменник і мандрівник, є ветераном війни на Донбасі. Був важко поранений та контужений у боях під Слов'янськом та Вуглегірськом. Весь час в АТО вів відеоблог, намагаючись показати війну та будні української армії. Ананьєв неодноразово публікував відео з передової.

У серпні 2018-го вийшла друком його дебютна книга "Сліди на дорозі", у якій йдеться про війну на Донбасі.

Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
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