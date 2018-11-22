Затримання біля Будинку профспілок у Києві: у поліції прокоментували інцидент

У поліції підтвердили, що в результаті інциденту в ніч проти 22 листопада біля Будинку профспілок у Києві до управління поліції доставили 6 людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Там додали, що ввечері у чергову частину надійшло повідомлення про те, що невідомі запалили димову шашку, зробили написи на фасаді Будинку профспілок, де розміщений заклад харчування, та принесли шини.

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На місце негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група управління поліції. У результаті інциденту правоохоронці доставили до управління поліції 6 осіб. Після встановлення їх анкетних даних та надання пояснень усіх відпустили,

– сповістили у столичній поліції.

Зараз правоохоронці вирішують питання щодо надання правової оцінки цій події.

Нагадаємо, в ніч проти 22 листопада у Києві у згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку профспілок відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Ця подія розлютила низку активістів, тож вони влаштували у Києві акцію протесту. Зокрема, активісти організації С14 розфарбували вітрини закладу написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?".



Правоохоронці побили та затримали низку активістів С14. Серед постраждалих опинився і адвокат Масі Найєм – брат нардепа Мустафи Найєма. Правоохоронці застосували до юриста газовий балончик.



Через певний час члени С14 сповістили, що поліція відпустила затриманих учасників інциденту.

Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану? У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.



За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.