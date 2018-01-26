Затримання чоловіка юристки ЦПК: патрульні надали докази того, що він був нетверезий (відео)

Патрульні поліцейські стверджують, що коли зупинили авто чоловіка юриста Центру протидії корупції Олени Щербан Петра Щербана, то він був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков у Facebook та у якості доказів, опублікував декілька відеороликів.

Нагадаємо, 25 січня голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК без пояснень та документів. Згодом у центрі розповіли, що чоловіка керівника юридичного відділу ЦПК Олени Щербан затримала поліція і склала адмінпротоколи за нібито водіння у нетверезому стані і відмову зупинитися на вимогу правоохоронців. У ЦПК затримання назвали черговою атакою на організацію.

"Загалом, стандартна ситуація: випив, сів за кермо, поїхав, зупинили, пішов буром, почалися дзвінки нібито "адвокатам" і понеслась", – розповідає Жуков.

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За його словами, при цьому затриманий не врахував важливого фактору: патрульні все знімали на камеру.

І ніякої політики і заказухи тут немає, і не пахне навіть. Пахне тільки алкоголем від пана Петра,

– зазначив правоохоронець.

Керівник департаменту додав, що патрульні, які провели затримання, "будуть відзначені за гарне виконання своїх службових обов'язків".

У той же час, голова ЦПК Віталій Шабунін подякував поліції за відео і сказав, що воно багато усього пояснює. Також попросив віднестися з розумінням до їхньої реакції на інцидент.

Ми вважаємо, що поліція діяла за інструкцією. Наразі ми не пов'язуємо цей інцидент із професійною діяльністю нашої колеги в ЦПК. Протоколи складені, інцидент вичерпаний, суд винесе своє рішення. Просимо вибачення і сподіваємося на ваше розуміння реакції команди, яка останній рік перебуває під серйозним тиском,

– зазначив Шабунін.