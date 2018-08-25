Затримання Навального: стало відомо, чому ОМОН схопив опозиціонера

Російського опозиційного політика Олексія Навального затримали у момент, коли він їхав до сім’ї за місто. Приводом для затримання став нібито складений на опозиціонера протокол за мітинг "Страйк виборців", проведений у січні перед виборами президента РФ.

Про це у Twitter написала прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

24 канал повідомляв, що 25 серпня у Москві правоохоронці затримали Олексія Навального біля під'їзду його будинку. Причини затримання спершу не були відомі.

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Я ще раз акцентую увагу: Навального, який їхав до сім'ї за місто, в шортах і в тапочках затримували п'ятеро ОМОНівців. І все це під приводом протоколу за мітинг 28 січня. Тільки, щоб перешкодити йому перед 9 вересня. Ви можете уявити більших боягузів, ніж ця влада?,

– написала Ярмиш.

Зазначимо, що на 9 вересня Навальний планував провести загальноросійську акцію проти підвищення пенсійного віку.

Я ещё раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семье за город, в шортах и тапочках задерживали пятеро ОМОНовцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть? — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Окрім того, прес-секретар Навального сповістила, що, ймовірно, 27 серпня може відбувтися суд над опозиціонером.