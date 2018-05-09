Затримання українського судна у Чорному морі: відомо, які злочини Росія хоче "пришити" екіпажу

Членів екіпажу українського риболовецького судна "ЯМК-0041", яких російські прикордонники затримали неподалік від окупованого Москвою Криму, можуть звинуватити в тероризмі та перевезенні контрабанди.

Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

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Вони зараз будуть намагатися притягнути їх до кримінальної відповідальності, "пришити" тероризм, контрабанду зброї, що завгодно. Звичайно, вони будуть це робити, щоб створити картинку того, що це не просто порушники, а диверсанти,

– заявив чиновник.

Також речник Держприкордонслужби зауважив, що навіть якщо не брати до уваги незаконність затримання українського судна російською стороною, порушення морських кордонів у Росії не є кримінальним злочином.

"Росія розглядає це як браконьєрську діяльність у внутрішніх російських водах. Але знову ж таки – за це у них передбачена адміністративна відповідальність, а не утримання під вартою", – наголосив Слободян.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 травня, в акваторії Чорного моря на заході від мису Тарханкут в окупованому Криму російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків) нібито за незаконний промисел камбали-калкана. Екіпаж судна у кількості 5 українців доставлений на окупований півострів.