Затримання "шпигуна США" в РФ: Британія застерігає РФ від "дипломатичних ігор з шахів"

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант застеріг Росію від використання іноземних громадян у дипломатичній грі з шахів після затримання в Москві громадянина США й Британії Пола Вілана, якого вже офіційно звинуватили у шпигунстві.

Про це повідомляє CBC.

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Раніше 24 канал писав, що 48-річний Пол Вілан, якого в Росії нарекли американським шпигуном, крім громадянства США та ймовірно Канади, також має британський паспорт.

Росія не повинна використовувати людей як пішаків в якості важелю впливу або використовувати їх в дипломатичній грі з шахів,

– сказав Джеремі Гант.

Він також додав, що в цій справі Сполучені Штати взяли на себе передову роль через те, що Пол Вілан має подвійне громадянство (американське й британське).

Раніше 24 канал писав, що Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Вілана. Його підозрюють у шпигунстві. Згодом Росія надала до нього консульський доступ, держсекретар США Майк Помпео закликав РФ негайно повернути чоловіка на батьківщину. Також у Росії слідство вже висунуло обвинувачення у шпигунстві Полу Вілану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 лютого. Американець звинувачення не визнає, а адвокат оскаржив запобіжний захід. Пізніше стало відомо, що Пол Вілан має ще громадянство Великої Британії.

Що відомо про Пола Вілана? Брат-близнюк затриманого Девід Уілан розповів, що 48-річний Пол Уілан прилетів у Москву 22 грудня на весілля. Він сказав, що невинуватість брата не викликає сумнівів у родини, й близькі сподіваюся, що йому забезпечать дотримання всіх прав.



Однак, брат-близнюк ймовірного шпигуна не зміг підтвердити CBC News, чи він дійсно громадянин Канади. Варто додати, що Вілана відвідав посол США в РФ Джон Хантсман. Він запропонував підтримку і допомогу заарештованому.



Крім того, Корпус морської піхоти США опублікував додаткові дані про Уілана. Згідно із записами, Вілан вступив на службу в морську піхоту в 1994 році і дослужився до звання старшого сержанта в 2004 році. Він був адміністративним керівником і був задіяний у війні проти Іраку протягом декількох місяців в 2004 і 2006 роках.



Спеціальним військовим судом в січні 2008 року він був засуджений за крадіжку, а в грудні 2008 року його звільнили за погану поведінку в званні рядового. Подробиці звинувачення в крадіжці не публікувалися.