Затримання зі стріляниною: у Дніпрі поліцейські арештували іноземних грабіжників

9 листопада у Дніпрі працівники поліції намагалися затримати іноземців-грабіжників. Порушники почали чинити опір поліцейським, тому правоохоронці у відповідь відкрили вогонь.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

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Під час затримання втікачів, водій автомобіля, попри вимоги зупинитися, продовжив рухатися та наїхав на одного з патрульних. Також іноземці завдали тілесної шкоди іншому правоохоронцю.



Зловмисники наїхали на правоохоронця

Щоб заарештувати злодіїв, поліцейські відкрили стрілянину, внаслідок чого вдалося зупинити автомобіль та втікачів затримати. З'ясувалося, що двоє громадян Грузії, 32-х та 42-х років, прибули до України, щоб здійсювати злочинну діяльність.

Зокрема, вони можуть бути причетними до серії майнових злочинів – розбоїв, пограбувань та квартирних крадіжок, скоєних на території Дніпра та загалом України.



Затримання іноземців-грабіжників у Дніпрі

Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за опір працівникам поліції – передбачено обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

31 жовтня в Києві правоохоронці випадково збили чоловіка, що пограбував перехожого. Від удару грабіжника відкинуло аж до паркану, його у важкому стані госпіталізували до лікарні.